На Львівщині ще двоє людей захворіли на COVID-19

У Львівській області зафіксували ще два випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус підтвердили у 31-річного чоловіка та 51-річної жінки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Пацієнти – 31-річний чоловік та 51-річна жінка. За результатами тесту, який отримали 31 березня, – у двох позитивні результати.

Хворі знаходяться на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

Зазначимо, що станом на вечір 31 березня з підозрою на коронавірус у області було 103 людини.

Львівський портал повідомляв, що раніше в області коронавірусну інфекцію діагностували у 6 людей. Коронавірус виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Що стосується шостого хворого мешканця Львівщини, про якого повідомили у МОЗ, то ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про цю особу не мають.

При цьому варто додати, що на Львівщині задокументовано перший випадок одужання від COVID-19.

В Україні загалом підтвердили уже 645 випадків захворювання на коронавірус, 17 із них – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.