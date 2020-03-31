На Львівщині COVID-19 підозрюють у 103 людей

Впродовж 31 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще троє осіб. Загалом з підозрою на коронавірус є 103 людини. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я ЛОДА з епідеміології Наталію Тімко.

Пацієнти з міста Львова та Пустомитівського району.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 42 осіб.

На самоізоляції знаходяться 114 осіб. За увесь час виписано – 87 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів важкий. Один пацієнт на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 243 людини.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. За увесь час в сумі у 140 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

«У п’яти пацієнтів – позитивний результат тесту на коронавірус. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії», – інформують у ЛОДА.

Як повідомляв Львівський портал, діагностували коронавірусну інфекцію у області вже у 6 людей. Коронавірус виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Що стосується шостого хворого мешканця Львівщини, про якого повідомили у МОЗ, то ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про цю особу не мають.

При цьому варто додати, що на Львівщині задокументовано перший випадок одужання від COVID-19.

В Україні загалом підтвердили уже 645 випадків захворювання на коронавірус, 17 із них – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.