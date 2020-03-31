Коронавірус в Україні: 645 хворих та 17 смертей

Станом на вечір 31 беезня в Україні зафіксовано 645 випадків зараження коронавірусом, 17 випадків летальні, ще 10 людей вже одужали. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

За добу кількість інфікованих збільшилась на 96.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 645 випадків COVID-19.

Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.

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Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 30 березня в Україні було зафіксовано 549 хворих на коронавірус та 13 летальних випадків.

На Львівщині коронавірусну інфекцію діагностували вже у 6 людей. При цьому варто додати, що на Львівщині задокументовано перший випадок одужання від COVID-19.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.