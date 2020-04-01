На Львівщині оштрафували майже сотню порушників карантину

За порушення режиму карантину поліція склала 99 адмінпротоколів на мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як розповів заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, 99 порушників карантину виявили як у Львові, так і на території області.

Серед них – перевізники, порушники правил карантину на ринках та приїжджі з-за кордону, які не дотримались режиму самоізоляції.

Зазначимо, що штрафи за порушення карантину для громадян становлять від 17 000 до 34 000 грн, для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 грн. Протоколи про адміністративні порушення уповноважені складати працівники поліції, саме ж стягнення накладає місцевий суд.

У вівторок, 31 березня, на Львівщині виявили перших порушників режиму самоізоляції. Ними виявились 40-річний мешканець села на Пустомитівщині та 39-річний дрогобиччанин. Обоє не перебували за адресами, вказаними у зобов’язаннях про 14-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись майже 83 000 громадян.

Рекомендований режим самоізоляції у приїжджих з-за кордону українців викликав спротив. Так, евакуюйовані громадяни з Балі влаштували саботаж 14-денної обсервації в готелі, який виділила держава. Також евакуйовані українці з В’єтнаму намагалися уникнути обсервації та тікали з аеропорту в Борисполі.

Тому Кабмін зробив обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються додому з-за кордону. Про всіх, хто не дотримується такого режиму, просять повідомляти в поліцію.

Як писав Львівський портал, лише за один тиждень до Львова з-за кордону прибули 5600 людей. Як пояснював голова ЛОДА Максим Козицький, кожного із них поінформували про обов’язковий домашній карантин протягом 14 днів, а також про штрафи за недотримання такого режиму. Усіх їх розвели по домівках, а всю інформацію про цих осіб передали Держпродспоживслужбі та поліції. Саме поліція, за його словами, контролює, чи дотримуються такі громадяни самоізоляції.

На кожен район Львівщини виділили від 2 до 4 додаткових нарядів поліції, які стежать за режимом самоізоляції приїжджих з-за кордону.

Із 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки. Втім нещодавно прикордонники заявили, що на Великдень в Україну з’їдуться ще близько 200 000 громадян.