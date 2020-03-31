На Львівщині оштрафували перших двох порушників самоізоляції

Сьогодні, 31 березня, правоохоронці виявили двох чоловіків, мешканця Пустомитівщини та дрогобиччанина, які, повернувшись з-за кордону, порушили режим самоізоляції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, правоохоронці, які стежать за тим, чи дотримуються приїжджі з-за кордону режиму самоізоляції, виявили перших порушників. Ними є 40-річний мешканець села на Пустомитівщині та 39-річний дрогобиччанин. Поліцейські виявили, що чоловіків немає за вказаними у зобов’язаннях адресами.

«Повертаючись з-за кордону, громадяни дають письмові зобов’язання про те, що дотримуватимуться правил карантину та перебуватимуть 14 діб у самоізоляції. В такому зобов’язанні вони вказують адресу, за якою проживатимуть у цей період і поліцейські проводять спеціальні рейди, під час яких перевіряють, як ці громадяни дотримуються умов самоізоляції, виявляють порушників та притягують їх до адміністративної відповідальності», – пояснив очільник Нацполіції Львівщини Василь Віконський.

Відтак на двох мешканців Пустомитівського району і Дрогобича, які нещодавно повернулись з-за кордону і порушили режим самоізоляції, склали протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Санкція статті передбачає покарання для громадян у вигляд штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних доходів громадян (від 17 000 до 34 000 грн).

Нагадаємо, відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись майже 83 000 громадян.

Рекомендований режим самоізоляції у приїжджих з-за кордону українців викликав спротив. Так, евакуюйовані громадяни з Балі влаштували саботаж 14-денної обсервації в готелі, який виділила держава. Також евакуйовані українці з В’єтнаму намагалися уникнути обсервації та тікали з аеропорту в Борисполі.

Тому Кабмін зробив обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються додому з-за кордону. Про всіх, хто не дотримується такого режиму, просять повідомляти в поліцію.

Як писав Львівський портал, лише за один тиждень до Львова з-за кордону прибули 5600 людей. Як пояснював голова ЛОДА Максим Козицький, кожного із них поінформували про обов’язковий домашній карантин протягом 14 днів, а також про штрафи за недотримання такого режиму. Усіх їх розвели по домівках, а всю інформацію про цих осіб передали Держпродспоживслужбі та поліції. Саме поліція, за його словами, контролює, чи дотримуються такі громадяни самоізоляції.

На кожен район Львівщини виділили від 2 до 4 додаткових нарядів поліції, які стежать за режимом самоізоляції приїжджих з-за кордону.

Із 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.