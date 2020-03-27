На Львівщині поліція контролює самоізоляцію громадян, які повернулись з-за кордону

На Львівщині правоохоронці перевіряють дотримання самоізоляції людей, які повернулись з-за кордону. Про це сьогодні, 27 березня, під час брифінгу повідомив заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, передає кореспондент Львівського порталу.

Зараз на Львівщині перебуває близько 2500 осіб, які приїхали з-за кордону. Всі вони підписали згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів.

З неділі, 22 березня, підписання такої згоди про самоізоляцію та видачу пам’ятки про самоізоляцію зробили обов’язковим протиепідемічним заходом.

«Кожного, хто підписав згоду, ми вносимо в базу та спілкуємось з ними в телефонному режимі та особисто. На кожен район виділено 2-4 додаткових наряди, які слідкують за дотриманням самоізоляції», – розповів Дмитро Міхалець.

Львівський портал повідомляв, що якщо поліцейські не виявляють вдома людини, яка має дотримуватись режиму самоізоляції, то на неї накладають штраф. Зазначимо, що за порушення режиму карантину в Україні ввели штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Нагадаємо, відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись майже 83 000 громадян.

Із 28 березня Україна повністю закриває авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.