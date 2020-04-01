Коронавірус: на Львівщині з’явилось ще 13 пацієнтів з підозрою

На Львівщині у період з 09:00 год. по 17:00 год. з підозрою на коронавірусну інфекцію з’явилося ще 13 осіб. Загалом з підозрою на коронавірус є 74 людини. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я ЛОДА з епідеміології Наталію Тімко.

Пацієнти з міста Львова та Пустомитівського району.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 37 осіб.

На самоізоляції знаходяться 122 осіб. За увесь час виписано – 99 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У п’яти пацієнтів важкий. Один пацієнт на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 258 людей.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. За увесь час в сумі у 171 пацієнта Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

«У семи пацієнтів – позитивний результат тесту на коронавірус. Четверо осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії», – інформують у ЛОДА.

Як повідомляв Львівський портал, діагностували коронавірусну інфекцію у області вже у семи людей. Коронавірус виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Що стосується шостого хворого мешканця Львівщини, про якого повідомили у МОЗ, то ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про цю особу не мають.

Ввечері 31 березня на Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у ще двох людей.

При цьому варто додати, що на Львівщині задокументовано перший випадок одужання від COVID-19.