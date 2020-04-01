Два нових випадки коронавірусу на Львівщині: що відомо про хворих

У вівторок, 31 березня, коронавірусну інфекцію виявили у 31-річного мешканця Рави-Руської та 55-річної львів’янки. Загалом на Львівщині підтверджено сім випадків захворювання на COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Зокрема, 31-річний житель м. Рава-Руська Жовківського району повернувся з Німеччини 24 березня. Вже 29 березня був госпіталізований у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з ознаками респіраторного захворювання. У вівторок, 31 березня, ПЛР-тест показав позитивний результат на наявність коронавірусної інфекції. Наразі він продовжує стаціонарне лікування.

Інша хвора – 55-річна львів’янка була госпіталізована 25 березня з запаленням легень у пульмонологічне відділення 5 міської клінічної лікарні. Зазначимо, у цієї пацієнтки експрес-тест спрешу показав позитивний результат на наявність коронавірусної інфекції. Та вже 31 березня ПЛР-діагностика підтвердила наявність вірусу. Жінка продовжує стаціонарне лікування у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

Зазначимо, що коронавірус також виявили ще у чотирьох мешканців Львова. Зокрема, 58-річний чоловік, який повернувся з Німеччини, ознак захворювання у нього не було. При обстеженні у приватній лабораторії встановлено позитивний результат, який підтверджений вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Також COVID-19 виявили у 50-річної львів’янки яка повернулась з Австрії. Втім жінці вже вдалося видужати. Крім цього діагноз «коронавірус» підтвердили у 55-річного чоловіка та 16-річного хлопця. Обидвоє – зі Львова та мали контакт з лабораторно підтвердженим випадком захворювання COVID-19.

Також коронавірус виявили у 57-річного мешканця м. Пустомити, який 13 березня повернувся з Італії. 26 березня з допомогою ПЛР-тестів підтвердили наявність вірусу. Чоловік продовжує стаціонарне лікування.

Таким чином на Львівщині зафіксовано сім випадків захворювання на коронавірус.

Станом на 1 квітня до Львівського обласного лабораторного центру з підзрою на COVID-19 звернулись 245 осіб. Зокрема, з 5 міської лікарня м. Львова звернулися 2 осіб, з клінічної лікарні швидкої меддопомоги – 1 особа, з Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» – 2 осіб. Всього було госпіталізовано 136 осіб, на амбулаторному лікуванні перебувають 107 людей. Інші особи перебувають на самоізоляції під медичним спостереженням. Всього були виписані 87 осіб. На стаціонарному лікуванні залишаються 44 особи.

Загалом обласним лабораторним центром проведено 154 досліджень на коронавірусну інфекцію, з яких 5 – позитивні.

В Україні загалом підтвердили уже 669 випадків захворювання на коронавірус, 17 із них – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.