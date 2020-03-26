«Ледь не віддав кінці». У Німеччині від коронавірусу вилікувався український дипломат

Український дипломат Дмитро Шевченко, що працює у Генеральному консульстві України в Мюнхені, розповів у Facebook, як перехворів коронавірусом.

«Починаючи з 3 березня, ледь не віддав кінці через важку форму коронавірусу, якою я у своєму віці та стані здоров’я не мав би захворіти, але захворів», – зазначив він.

Дмитро Шевченко додав, що «зараз загрози життю вже немає, хоча легені пошкоджені серйозно і надовго».

«Коронавірус – це не жарт. Можливо, дійсно шанси померти вищі у літніх людей, але шанси серйозно захворіти однакові у всіх. У лікарні літніх людей було відсотків 15, абсолютна більшість – від 20 до 60 рівномірно розподілені. Нагадаю – в лікарні лежать лише важкі, з легкою формою хворіють вдома», – сказав дипломат.

При цьому він зауважив, хоч німецька система охорони здоров’я дуже непогана, але має свої серйозні мінуси.

«Мені доводилося наполягати, щоб мене госпіталізували із запаленням легенів і хоча б зробили рентген, мені доводилося «вибивати» тест на коронавірус перед випискою (безуспішно). Але головне – все тут (і мабуть всюди) тримається не лише на лікарях, які, буває, з’явилися раз на день і зникли, скільки на медичному персоналі, на чиї часто балканські і східноєвропейські плечі лягає головний тягар вирулювання із цієї кризи. Великий уклін цим людям, які за не особливо великі зарплати роблять таку надзвичайно важку, небезпечну і важливу працю», – написав Дмитро Шевченко.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 26 березня в Україні коронавірус вже підтвердили у 156 людей. П’ятеро випадків стали летальними. Так, Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, на Тернопільщині – 68-річний чоловік, у Івано-Франківській області – дві жінки.

Також 20 березня ми писали про те, що в Україні одужав перший пацієнт, у якого виявили коронавірус COVID-19.

Як відомо, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації у всій країні, а також продовжив карантин до 24 квітня