П’ятою жертвою коронавірусу в Україні стала жінка із Івано-Франківщини

В Івано-Франківській області померла жінка, яка разом із чоловіком поступила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За даними відомства, жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. На жаль, урятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу. Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті.

Її чоловік наразі продовжує перебувати в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, щов Україні коронавірусом інфіковано 145 людей. Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Планувалося, що він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.