Супрун звинуватила нового очільника МОЗ у зриві коронавірусних закупівель

Колишня міністрка охорони здоров’я України Уляна Супрун звинуватила теперішнього очільника МОЗ Іллю Ємця у зриві медичних закупівель, необхідних державі для протидії коронавірусу. Про це вона сьогодні, 25 березня, написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Супрун, Ілля Ємець хоче влаштувати «довірену особу» на посаду заступника генерального директора ДП «Медичні закупівлі України». Втім очільник цього держпідприємства Арсен Жумадилов відмовив міністру охорони здоров’я.

«Щоби проштовхнути свого протеже, Ємець вже третій тиждень блокує всі централізовані закупівлі медичних товарів і препаратів в країні, зокрема медичні вироби, необхідні для боротьби з COVID-19. І це все в час пандемії, карантину, нестачі ресурсів в лікарнях по всій країні, коли медики беззахисні перед хворобою, а ми не знаємо, скільки насправді людей хворіє, бо тести не проводяться», – наголосила Уляна Супрун.

Як вона зауважує, Арсен Жумадилов звернувся у Держбюро розслідувань із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Натомість сам Ємець відреагував у найкращих традиціях уряду Азарова:

звернувся до Нацполіції з проханням порушити кримінальне провадження проти Арсена Жумаділова за нібито зловживання службовим становищем;

– доручив провести службове розслідування щодо ситуації з ДП «Медзакупівлі України».

«В особистій розмові з Арсеном він (Ілля Ємець, – ред.) сформулював свою поведінку так: “По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому”. Для мільйонів громадян України “по-другому” – означає знаходитися в заручниках у міністра, котрий зловживає службовим становищем, ставлячи під загрозу національну безпеку. Класичне для старої гвардії рішення, коли особисті амбіції та інтереси, пріоритетніші за життя людей», – підкреслила Уляна Супрун.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Водночас теперішню ситуацію із коронавірусом Уляна Супрун назвала «дамбою, яку ось-ось прорве».

«Жорсткі карантинні заходи, заборони й обмеження виглядають епічно, але не мають сенсу на фоні провалу по забезпеченню лікарень. Нам потрібно невідкладно запустити процес здійснення централізованих державних закупівель, від яких, окрім лікування людей від коронавірусу, залежать інші життєво необхідні для пацієнтів напрями», – додала екміністрка.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я зараз веде активну соціально-просвітницьку кампанію, аби поінформувати українців про коронавірус COVID-19 та необхідність дотримання режиму карантину. Натомість дані щодо кільності підтверджених випадків коронавірусу в Україні публікує зі суттєвим запізненням. Якщо на початку захворюваності МОЗ оприлюднювало цифри по кілька разів на добу, то тепер – лише один раз на добу.

Нагадаємо, загалом в Україні підтвердили наразі 113 випадків захворювання на коронавірус, чотири із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 96 людей, 44 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, лише одна пацієнта перебуває у важкому стані.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.