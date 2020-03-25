На Київщині жінка з підозрою на коронавірус народила дитину

Вагітна жінка з Ірпеня, яку з підозрою на коронавірус госпіталізували до Білої Церкви, народила дитину. Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин.

«Жінка з Ірпеня, яку з підозрою на коронавірусну хворобу вчора шпиталізували до Білої Церкви, сьогодні о 03:00 народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика», – йдеться у повідомленні.

Олександр Маркушин зазначив, що стан мами задовільний, симптомів вірусу все менше.

«Стан дитини теж задовільний, вага 3600 – здоровий ірпінський хлопець! Маму сьогодні переведуть в інфекційне відділення, хлопчик тимчасово буде на карантині», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні коронавірус лабораторно підтверджено вже у 113 людей. Інфекція забрала життя чотирьох осіб. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська. У Тернопільській області від COVID-19 помер 68-річний чоловік.

Також додамо, що у Львівській області коронавірус підозрюють у 96 людей. Серед усіх хворих із підозрою на коронавірус COVID-19 лабораторно підтвердили у двох осіб – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії.