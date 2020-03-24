На Тернопільщині вже чотири випади коронавірусу

COVID-19 лабораторно підтвердили ще у двох жителів Тернопільщини, а відтак кількість хворих у області зросла до чотирьох осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Тернопільському штабі боротьби з коронавірусом.

Сьогодні коронавірус підтвердили у жителя Монастириського району, 1966 р.н. Його госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Ще одна інфікована з підтвердженим COVID-19 – теж жителька Монастириського району, 1979 р.н. Зараз вона – у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні померли три людини. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 86 людей, 40 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

В області коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.