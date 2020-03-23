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На час карантину у Львові перестав діяти пільговий проїзд у маршрутках і трамваях

Соломія Головіна

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На час карантину у Львові скасували пільговий проїзд у громадському транспорті. Це рішення почало діяти з понеділка, 23 березня. Про це під час брифінгу сказала заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Зі сьогоднішнього дня є призупинена дія пільг всім категоріям громадян, які передбачені чинним законодавством, ухвалою сесії і рішенням виконкому. Це є тимчасовий захід і він діятиме до закінчення карантину»

Після його завершенням рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій всі пільги будуть відновлені.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Коронавірус виявили у двох людей: львів’янина, який повернувся з Німеччини, а також 51-річної жінки, яка повернулася з Австрії.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

Зазначимо, на час карантину у Львові ввели обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів.

За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.

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