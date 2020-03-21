За порушення карантину на Львівщині поліція відкрила перший кримінал

Сьогодні, 21 березня, правоохоронці відкрили перше на Львівщині кримінальне провадження за порушення правил карантину. У справі фігурує готельно-розважальний комплекс, розташований на Сколівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За фактом неприпинення роботи готельно-розважального комплексу, розташованого в одному зі сіл Сколівського району, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Водночас у поліції додають, що напередодні 20 березня правоохоронці складали протокол про адміністративне правопорушення на особу, котра не закрила на карантин згаданий відпочинковий комплекс. Сьогодні, 21 березня, він продовжив працювати, відтак тепер копи відкрили кримінал.

Загалом правоохоронці виявили у Львові та в області 45 випадків порушення правил карантину. Вони стосувались несанкціонованої торгівлі у Золочеві, Бориславі, Сокалі, Червонограді, Дрогобичі, роботи закладів, які мають бути закритими на час карантину, а також курсування приміських маршруток у Трускавці.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Додамо, що на час карантину у Львові ввели обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів. За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.

Із 23 березня у всьому громадському транспорті Львова скасовують пільговий проїзд. Відтак пенсіонери не зможуть безкоштовно їздити у міських маршутках.

Як писав Львівський портал, на території Львівщини пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях заборонили з 18 березня. Втім для медиків, рятувальників, поліцейських та працівників інших спецслужб організували окремий доїзд на роботу. Із детальним графіком руху спецрейсів можна ознайомитися за цим посиланням.