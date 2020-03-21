Коронавірус виявили у священника із Заліщиків

Перший випадок коронавірусної інфекції на Тернопільщині виявили у 57-річного священника з міста Заліщики. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі Тернопільської ОДА.

За даними відомства, зараз чоловік в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості. Йому надається симптоматичне лікування. Встановлюються контактні особи, яким ббуде рекомендована самоізоляція.

Попередньо відомо, що чоловік священнослужитель. І в нього велика сім’я.

Члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації. І рекомендували таке ж рішення прийняти міському штабу.

Для Жителів Заліщицького району та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні.

На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скрінінг.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська. Окрім того троє українок померло в Італії.

20 березня у Львові зафіксовано перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Загалом в Україні зафіксовано 41 випадок захворювання.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Додамо, що на час карантину у Львові ввели обмеження й на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів. За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.