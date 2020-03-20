В Україні вже 29 випадків коронавірусу

Станом на 20:00 в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За даними відомства, один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один – у Харківській, один – у Львівській.

«У Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях введено надзвичайну ситуацію через коронавірус. Раніше таке рішення було прийнято у Київській, Чернівецькій та Житомирській областях», – йдеться у повідомленні МОЗу.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Раніше Львівський портал повідомляв, що у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська. Окрім того троє українок померло в Італії.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Додамо, що на час карантину у Львові ввели обмеження й на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів. За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.