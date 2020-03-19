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У Львові почали дезінфікувати дитячі майданчики

Ольга Денисяка

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Від 19 березня у Львові почали мити та дезінфікувати дитячі майданчики. Зазначимо, що з початку оголошення карантину у місті мили вулиці, зупинки та під’їзди у будинках. Також дезінфікували транспорт та сміттєві контейнерні майданчики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з карантином у Львові продовжуються роботи з миття вулиць, хідників, зупинок громадського транспорту, лавок та урн, під’їздів будинків та ін. А від сьогодні почали проводити миття і дезінфекцію дитячих майданчиків.

Детальніше про те, як дезінфікують місто читайте за посиланням.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в  Україні вже є 16 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють у 29 людей, троє з них перебувають вдома на самоізоляції, 26 осіб перебувають в лікарні. Важкохворих серед них немає, стан усіх пацієнтів – або задовільний, або наближений до середньої тяжкості.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня, втім наразі вони так і не надійшли.

Водночас центр легеневого здоров’я у Львові закупив 5 упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Приблизна вартість – 8 тис. грн за упаковку.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Також ми інформували, що у Львівській області визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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