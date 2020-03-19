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У двох пацієнтів Львівської інфекційної лікарні не підтвердили коронавірус

Вероніка Рой

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У двох пацієнтів Львівської обласної інфекційної лікарні, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус, не виявили Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як повідомив в.о. директора департаменту охорони здоровя Андрій Васько, у цих двох пацієнтів негативним є також аналіз на грип.

«Щойно отримали результати Лабораторного центру, серед зразків, які досліджувались у двох осіб ні коронавірусну, ні грипу немає.  В цих пацієнтів є гостра респіраторна вірусна інфекція»,  – зазначив Андрій Васько.

Зазначимо, 18 березня у чотирьох пацієнтів інфекційної лікарні, яких також госпіталізували через підозру на коронавірус, не виявили COVID-19. У них діагностували грип А.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 30 людей, троє з них перебувають вдома на самоізоляції, 26 осіб перебувають в лікарні. Важкохворих серед них немає, стан усіх пацієнтів – або задовільний, або наближений до середньої тяжкості.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

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