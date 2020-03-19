Біля візового центру на Джерельній попри карантин скупчився натовп людей

Біля візового центру на вул. Джерельній у Львові фіксують масові скупчення людей. У Генеральному консульстві Чеської Республіки пояснюють, що дозволяють українцям забрати документи, що були готові ще до карантину. У четвер вранці, 19 березня, біля візового центру на вул. Джерельній у Львові утворилась величезна черга. Про це повідомляє Zaxid.net.

Люди стоять на близькій відстані один біля одного та по черзі заходять всередину. Багато з них не мають медичних масок.

Ймовірно, таке скупчення людей пов’язано зі скороченням робочих годин візового центру. Так, наприклад, 16 березня Генеральне консульство Чеської Республіки повідомило про те, що візові центри будуть працювати лише два дні на тиждень. Також у консульстві повідомили, що тимчасово не видаватимуть візи.

«Через поширення нового коронавірусу Covid-19 прийомний час обмежується двома днями на тиждень. З понеділка, 16 березня, Генеральне консульство та його візові центри у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську зачинені для всіх заявників на візи до подальшого повідомлення. Також консульство не буде видавати візи тим, чиї заяви у минулому отримали позитивне рішення», – йдеться в офіційному повідомленні Генконсульства.

Зазначимо, що черги у візові центри збільшились не лише у Львові, а й в Ужгороді та Івано-Франківську.

У Генконсульстві Чеської Республіки виданню заявили, що не знають причини скупчення людей біля візового центру. Водночас у консульстві пояснили, що попри заборону на видачу віз, українці можуть отримати свій паспорт, якщо їм вклеїли візу ще до початку карантину. «Заяви, які були розглянуті ще до введення карантину і за якими були вже вклеїні візи – ці паспорти люди можуть забрати», – пояснила працівниця кол-центру консульства.

Речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій повідомила у коментарі, що біля візового центру на вул. Джерельній уже працює поліція. На місце також виїхала слідчо-оперативна група.

За інформацією поліції, станом на 13:00 візовий центр у Львові припинив свою роботу. Закрився і візовий центр у Івано-Франківську – там повідомили, що люди помилково отримали повідомлення про готовність їхніх документів. Нагадаємо, МЗС з 14 березня припинило видачу віз та прийом документів громадян у зв’язку із введенням карантину в Україні.

Як повідомляв Львівський портал, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз з 14 березня 2020 року.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут.

Як відомо, в Україні станом на вечір 18 березня офіційно зафіксовано 16 хворих на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Два випадки стали смертельними: у Житомирській області померла 71-річна жінка, 33-річна жінка у Чернівецькій області.

Водночас у Львівській області наразі є 29 підозр на коронавірус.

Фото: Facebook/Володимир Пекар