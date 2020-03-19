Коронавірус в Україні виявили вже у 18 людей

В Україні 19 березня лабораторно підтверджено два нових випадки інфікування коронавірусом: у Києві та Житомирі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначимо, раніше про випадок захворювання на коронавірус у Житомирі повідомив мер міста Сергій Сухомлин. Він зазначив, що хворому 56 років. Чоловік повернувся з Австрії.

Другий випадок, як інформує МОЗ, зареєстрували у Києві. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 30 людей, троє з них перебувають вдома на самоізоляції, 26 осіб перебувають в лікарні. Важкохворих серед них немає, стан усіх пацієнтів – або задовільний, або наближений до середньої тяжкості.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.