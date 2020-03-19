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У Львові госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

Вероніка Рой

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До Львівської обласної інфекційної лікарні 19 березня госпіталізували ще одну людину з підзрою на коронавірус – 47-річного мешканця Львівщини. Про Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Відомо, що він родом із села Монастирок-Оглядівський, що у Радехівському районі Львівщини. Чоловік в інфекційну лікарню потрапив з військового госпіталю, куди він звернувся після того, як підписав контракт.

Зазначимо, до інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус днем раніше, 18 березня, потрапив і 17-річний син чоловіка.

Станом на 19 березня у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 30 людей з підозрою на коронавірус. Троє з них перебувають вдома на самоізоляції, 26 осіб – в лікарні. Важкохворих серед них немає, стан усіх пацієнтів – або задовільний, або наближений до середньої тяжкості.

Відтак мешканців Львівщини закликають дотримуватися карантину та без нагальної причини не виходити з дому. Нагадаємо, за порушення карнатину загрожують штрафи. Зокрема, Кодекс про адміністративні правопорушення парламент 17 березня доповнив положенням, яке передбачає відповідальність за порушення правил карантину та санітарно-гігієнічних норм.

За такі дії для громадян передбачається штраф від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб – від 34 000  до 170 000 гривень.

Крім того, Верховна Рада у Кримінальному кодексі передбачила посилення відповідальності за порушення санітарних правил і норм, якщо таке порушення призвело до поширення захворювання. Штраф за такі дії вирішили збільшити з 1700 гривень до 17 000 – 51 000 гривень.

Загалом в  Україні вже є 16 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

Як писав Львівський портал, 13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня, втім наразі вони так і не надійшли.

Водночас центр легеневого здоров’я у Львові закупив 5 упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Приблизна вартість – 8 тис. грн за упаковку.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Також ми інформували, що у Львівській області визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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