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Президентський літак евакуював 33 українців, які не змогли виїхати з Австрії

Соломія Головіна

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Літак Президента України доправив з Австрії до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» 33 українців, які не могли самостійно повернутися на Батьківщину через закриття кордонів у зв’язку з карантином. Про це повідомила пресслужба президента 18 березня.

 

За дорученням глави держави спецборт вирушив до Відня для евакуації українських громадян, серед яких – 18 жінок, п’ятеро дітей та люди літнього віку.

Перед посадкою у літак пасажирів оглянули медики, був проведений скринінг на ознаки можливого захворювання на коронавірус. На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ.

Вдома евакуйовані громадяни пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність. Також зазначається, що на домашній карантин будуть відправлені люди без симптомів ГРВІ та з негативним результатом тесту на COVID-19.

Як відомо, з 17 березня Україна зупинила авіасполучення, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

107 пунктів пропуску з 16 березня призупинили роботу, з інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Також з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

В Україні станом на вечір 18 березня офіційно зафіксовано 16 хворих на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Два випадки стали смертельними: у Житомирській області померла 71-річна жінка33-річна жінка у Чернівецькій області.

Водночас у Львівській області підозра на коронавірус є у 26 людей.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170  000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

Фото: пресслужба президента

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