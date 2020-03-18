На Львівщині – вже 26 підозр на коронавірус

У Львівській області станом на вечір 18 березня вже 26 людей госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як зазначається, зафіксовано ще два нові випадки: 37-річний чоловік з Дрогобича, який повернувся з Польщі, а також 17-річний мешканець Радехівського району. При цьому у ЛОДА додали, що неповнолітній мав контакт з особою, у якої підтвердили коронавірус.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні вже є 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

Станом на 18 березня з підозрою на коронавірус у Львові було госпіталізовано 25 людей, детальніше про це читайте тут. Вже згодом стало відомо, що у чотирьох пацієнтів виявили грип, відтак зняли підозру на коронавірус. А потім госпіталізували ще трьох мешканців Львівщини з підозрою на коронавірус. Відтак станом на 16:30 год. у інфекційній лікарні загалом перебувало 24 таких пацієнти.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня, втім наразі вони так і не надійшли.

Водночас центр легеневого здоров’я у Львові закупив 5 упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Приблизна вартість – 8 тис. грн за упаковку.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Також ми інформували, що у Львівській області визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.