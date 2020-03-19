«Не скуповуйте на пів року». Митниця розповіла, як Україна запаслася імпортними продуктами

На 40 тисяч тонн більше завезли до України продуктів харчування за 17 днів березня у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Нової митниці.

Загалом імпорт продуктів харчування склав 158 тис. тонн вартістю у 211 млн дол. Як резюмують у Новій митниці, це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 тонн.

«Україна робить продуктові запаси, а тому не потрібно скуповувати гречку та консерви на пів року уперед!», – закликає Нова митниця.

Які саме продукти Україна імпортувала і в яких обсягах?

– молочні продукти (сири), яйця птиці, натуральний мед – 3177 т, що на 312% більше, аніж за 17 днів березня 2019 року. Сумарно завезли цієї категорії товару на 13,6 млн дол.

– готові продукти із зерна зернових культур, борошна, борошняні кондитерські вироби – 6166 тонн, що на 83% більше, на суму 12,3 млн дол.

– фрукти, їстівні плоди та горіхи – 45 837 т (+3%) на суму 33,9 млн дол.

– овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби – 38 908 т ( +138%), на суму 20,4 млн дол.

– молоко та маслянка – 921 т (+163%) вартістю у 1,2 млн дол.

– риба свіжа не оброблена – 2 493 т (+73%) на 14 млн дол.

– риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні готові – 14 381 т (+0,5%) на 18,8 млн дол.

– кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі – 1 293 т (+30%) на 4,3 млн дол.

– екстракти, есенцiї та концентрати кави, сиропи, соуси, супи та інше – 3 854 т (+23%) на 25,1 млн дол.

– алкогольні і безалкогольні напої та оцет – 16 610 т (+65%) на 23 млн дол.

Як відомо, в Україні станом на вечір 18 березня офіційно зафіксовано 16 хворих на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Два випадки стали смертельними: у Житомирській області померла 71-річна жінка, 33-річна жінка у Чернівецькій області.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

Так, з 17 березня Україна зупинила авіасполучення, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

107 пунктів пропуску з 16 березня призупинили роботу, з інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Також з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.