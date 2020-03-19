ОСТАННІ НОВИНИ

«Не скуповуйте на пів року». Митниця розповіла, як Україна запаслася імпортними продуктами

Соломія Головіна

|

На 40 тисяч тонн більше завезли до України продуктів харчування за 17 днів березня у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Нової митниці.

 

Загалом імпорт продуктів харчування склав 158 тис. тонн вартістю у 211 млн дол. Як резюмують у Новій митниці, це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 тонн.

«Україна робить продуктові запаси, а тому не потрібно скуповувати гречку та консерви на пів року уперед!», – закликає Нова митниця.

Які саме продукти Україна імпортувала і в яких обсягах?

– молочні продукти (сири), яйця птиці, натуральний мед –  3177 т, що на 312% більше, аніж за 17 днів березня 2019 року. Сумарно завезли цієї категорії товару на 13,6 млн дол.

– готові продукти із зерна зернових культур, борошна, борошняні кондитерські вироби –  6166 тонн, що на 83% більше, на суму 12,3 млн дол.

– фрукти, їстівні плоди та горіхи –  45 837 т (+3%) на суму 33,9 млн дол.

– овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби –  38 908 т ( +138%), на суму 20,4 млн дол.

– молоко та маслянка –  921 т (+163%) вартістю у 1,2 млн дол.

– риба свіжа не оброблена –  2 493 т (+73%) на 14 млн дол.

– риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні готові –  14 381 т (+0,5%) на 18,8 млн дол.

– кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі –  1 293 т (+30%) на 4,3 млн дол.

– екстракти, есенцiї та концентрати кави, сиропи, соуси, супи та інше –  3 854 т (+23%) на 25,1 млн дол.

– алкогольні і безалкогольні напої та оцет –  16 610 т (+65%) на 23 млн дол.

Як відомо, в Україні станом на вечір 18 березня офіційно зафіксовано 16 хворих на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Два випадки стали смертельними: у Житомирській області померла 71-річна жінка33-річна жінка у Чернівецькій області.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

Так, з 17 березня Україна зупинила авіасполучення, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

107 пунктів пропуску з 16 березня призупинили роботу, з інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Також з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170  000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і проводить заходи щодо захисту покупців від спекулянтів і панікерів. В компані...

Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись
Ольга ДЕНИСЯКА
Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись

ГО «Інститут просвіти» спільно із лікарями-інфекціоністами підготувала поради про те, як вберегтись від коронавірусу та ...

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...