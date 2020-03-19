25 мільйонів людей можуть втратити роботу через коронавірус, – Міжнародна організація праці

Унаслідок пандемії коронавірусу близько 25 мільйонів людей можуть втратити роботу, якщо уряди не вживатимуть масштабних оперативних заходів. Про це заявила Міжнародна організація праці, передає Громадське.

«Економічна та трудова криза, спровокована пандемією Covid-19, може збільшити кількість безробітних у світі на 25 мільйонів. Проте якщо ми побачимо скоординовану відповідь міжнародної спільноти, як це було в умовах глобальної фінансової кризи 2008-2009 років, то влив нинішньої кризи на безробіття може бути значно меншим», – вважають в організації.

Там закликали до термінових, масштабних та скоординованих заходів для захисту працівників, підтримки робочих місць та доходів, а також стимулювання економіки.

Як повідомляв Львівський портал, у світі вже зафіксовано 213 557 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За останніми даними недуга забрала життя 8 790 тисяч людей, одужало 84 317 людей.

Як відомо, в Україні станом на вечір 18 березня офіційно зафіксовано 16 хворих на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Два випадки стали смертельними: у Житомирській області померла 71-річна жінка, 33-річна жінка у Чернівецькій області.

Водночас у Львівській області підозра на коронавірус є у 26 людей.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

Своєю чергою у Львівській міській раді через введення таких жорстких карантинних обмежень обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.