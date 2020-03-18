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Від коронавірусу в Італії померло ще 475 людей

Соломія Головіна

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У світі вже зафіксовано 213 557 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За останніми даними недуга забрала життя 8 790 тисяч людей (+863), одужало 84 317 людей.

 

За даними Wiki, найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3237 летальних випадків. Окрім цього 2978 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії та 1135 в Ірані.

  • Італія – 35 713 випадків, з яких 2 978 – смертельні (+475)
  • Іспанія – 13 910 випадки, 624 смертельних (+282)
  • Німеччина – 11 979 випадків, 28 смертельні (+4)
  • Франція – 9 134 випадки, 244 смертельних (+96)
  • Швейцарія – 3 070 випадки, 27 смертельних
  • Британія – 2 630 випадків, 104 смертельних (+44)
  • Нідерланди – 2 059 випадків, 58 смертельних (+15)
  • Норвегія – 1 557 випадки, 6 смертельних (+3)
  • Австрія – 1 646 випадки, 4 смертельний (+1)
  • Бельгія – 1 486 випадків, 14 смертельних (+4)
  • Швеція – 1 279 випадків, 10 смертельний (+3)
  • Данія – 1 116 випадків, 4 смертельний (+0)
  • Португалія – 642 випадків, 2 смертельних (+1)
  • Чехія – 464 випадки
  • Греція – 418 випадків, 5 смертельних (+0)
  • Польща – 287 випадків, 5 смертельних (+0)
  • Сан Маріно – 119 випадків,11 смертельних (+2)

Як відомо, в Україні станом на вечір 18 березня офіційно зафіксовано 16 хворих на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Два випадки стали смертельними: у Житомирській області померла 71-річна жінка33-річна жінка у Чернівецькій області.

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