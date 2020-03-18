Від коронавірусу в Італії померло ще 475 людей

У світі вже зафіксовано 213 557 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За останніми даними недуга забрала життя 8 790 тисяч людей (+863), одужало 84 317 людей.

За даними Wiki, найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3237 летальних випадків. Окрім цього 2978 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії та 1135 в Ірані.

Італія – 35 713 випадків, з яких 2 978 – смертельні (+475)

Іспанія – 13 910 випадки, 624 смертельних (+282)

Німеччина – 11 979 випадків, 28 смертельні (+4)

Франція – 9 134 випадки, 244 смертельних (+96)

Швейцарія – 3 070 випадки, 27 смертельних

Британія – 2 630 випадків, 104 смертельних (+44)

Нідерланди – 2 059 випадків, 58 смертельних (+15)

Норвегія – 1 557 випадки, 6 смертельних (+3)

Австрія – 1 646 випадки, 4 смертельний (+1)

Бельгія – 1 486 випадків, 14 смертельних (+4)

Швеція – 1 279 випадків, 10 смертельний (+3)

Данія – 1 116 випадків, 4 смертельний (+0)

Португалія – 642 випадків, 2 смертельних (+1)

Чехія – 464 випадки

Греція – 418 випадків, 5 смертельних (+0)

Польща – 287 випадків, 5 смертельних (+0)

Сан Маріно – 119 випадків,11 смертельних (+2)

Як відомо, в Україні станом на вечір 18 березня офіційно зафіксовано 16 хворих на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Два випадки стали смертельними: у Житомирській області померла 71-річна жінка, 33-річна жінка у Чернівецькій області.