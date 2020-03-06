Чим дивуватиме львів’ян Органний зал у березні?

У березні Львівський органний зал, що на вул. Степана Бандери, 8, запрошує містян на виставку метеликів з лекцією Івана Дудича, насолодитися творами Шопена на роялі XIX століття, музикою до кінофільмів та навіть органним відеошоу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Віденська оперета. Найкраще» перенесе в атмосферу благородного прийому із високошанованими гостями вже 7 та 9 березня. Розкіш та блиск, розміреність та аристократичність славетного австрійського міста подарує фіналістка світового конкурсу оперних співаків Competizione dell`Opera Наталія Степаняк.

Популярний візуальний перфоманс «Органне відеошоу. Арво Пярт» повертається у стіни Львівського органного залу з новою силою. Неперевершена органістка Надія Величко спільно із віджеєм Євгеном Червоним створять справжній тандем музики та візії. Кардинальний переворот відчуттів очікується 8 та 13 березня.

Концерт «Брукнер і Вагнер» 15 березня присвячений творчості представників австро-німецької школи. Відвідувачів чекають великі масштабні форми та символізм музики Вагнера, а також оркестрова міць монументального органа у баченні Брукнера.

Що може бути краще за dolby surround? Звісно, тільки орган! Запрошують поринути у світ яскравих кадрів кіно та ефектних звуків органа. 21 березня Львівський органний зал порадує «Музика до кінофільмів» у виконанні органістки Надії Величко. Орган і відео — насолода для вух та очей!

22 березня чекає органно-світлова історія про життя та смерть, земне та небесне. Музично-світлове шоу, яке точно не залишить байдужими поціновувачів класичної літератури — «Данте-симфонія». Твір Ференца Ліста у візуалізації Євгена Червоного та органному супроводі Надії Величко з Євою Куликовською дозволить по-новому відчути та осмислити дантівське Пекло, Чистилище та Рай.

А 26 березня пропонують перенестись у час вишуканих балів та розкішних салонів, відчути епоху, яка подарувала світові найкращі шедеври мистецтва. Молодий піаніст із Києва Сергій Ковальов виконає для вас прекрасні мініатюри великого романтика: «Шопена на роялі XIX століття».

Духовні напіви з’явились з початком християнства та віками передавалися поколіннями монахів. До 16-го століття сформувався самобутній Український духовний напів, ввібравши мелос нашої землі. Завершать перший місяць весни українською духовною музикою та звучанням вершини концертної творчості Ференца Ліста. 29 березня буде можливість відчути справжній катарсис, натхненний звучанням вистави «Радуйся. Напіви до Богородиці» в рамках проекту «ІРМОС. Давні духовні напіви України».

Також 29 березня «Ліст. Трансцендентні етюди» допоможе провести вечір у компанії віртуозної фортепіанної музики.

«Кажуть, що під час авторського виконання «Трансцендентних етюдів» Ференцом Лістом жінки непритомніли від його темпераменту та артистичності. Цей унікальний фортепіанний цикл, якому притаманні блиск, міць та розмах, виконає молодий львівський піаніст Андрій Макаревич», — зазначають у Будинку органної та камерної музики.