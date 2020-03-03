Е-квиток є навіть у тих містах, де громадський транспорт безкоштовний

Електронний квиток є навіть у тих містах, де громадський транспорт цілком безплатний для місцевих мешканців. Його правильна назва – Автоматизована система оплати проїзду (АСОП). Її функція, крім оплати, облік пасажирів. Про це повідомив автор закону про електронний квиток, фахівець з питань транспорту, громадський діяч Ігор Васюник в інтерв’ю виданню «Експрес».

Маючи таку інформацію, перевізник приймає рішення щодо оптимізації роботи маршрутів – де скоротити кількість машин на маршруті, а де, навпаки, додати, залежно від піку пасажиропотоку.

«Система АСОП – це валідатори в кожній одиниці громадського транспорту, через які можна розрахуватися банківською карткою або телефоном. А іменна «картка львів’янина» даватиме право пільгового чи безоплатного проїзду. Уже на перших етапах система «електронного квитка» дасть Львову можливість обліку коштів, яких, за різними оцінками, у цій сфері в тіні до 40%! Усі дані про поїздки львів’ян мають зберігатись у єдиній базі. А на їх основі будуть приймати фахові транспортні рішення. Саме такі іменні картка і система АСОП діє в Таллінні», – повідомив Ігор Васюник.

Лише електронний квиток покаже реальні цифри: скільки коштів потрібно на громадський транспорт, оскільки пасажирів платить, скільки маємо пільговиків. Бо без цього влада отримує тіньові гроші, а необлікована готівка зникає у кишенях.

Про те, чому вартість кілометра проїзду у Таллінні, де курсує зразковий громадський транспорт, така ж як у Львові, скільки часу потрібно, щоб налагодити якісну роботу громадського транспорту у нашому місті читайте дальніше у матеріалі: «Чому львів’яни добираються на роботу аварійними маршрутками».

Зазначимо, Ігор Васюник раніше повідомляв, що у сфері перевезень громадським транспортом Львова обертається сотні мільйонів необлікованої готівки. За різними оцінками, в тіні перебуває 30-40% коштів.

Відтак Ігор Васюник неодноразово наголошував, що реформування громадського транспорту Львова як такого має розпочатися саме із впровадження електронного квитка, що дозволить зробити цю сферу більш прозорою та дасть можливість оптимізувати видатки. Також політик переконаний, що у Львові цілком реально впровадити безкоштовний транспорт, адже 110 міст світу повністю скасували оплату за проїзд в громадському транспорті.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році. У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року. Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його впровадження планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

У середині грудня стало відомо, хто запустить у Львові е-квиток. Переможцем тендеру з впровадження електронного квитка у Львові став консорціум Mikroelektronika та SoftServe

За попередніми підрахунками, після введення е-квитка у Львові місячний безлімітний абонемент на проїзд коштуватиме близько 400-500 гривень.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте за цим посиланням.