Комаровський про пікети через евакуйованих українців з Китаю: «Небувала криза моралі та інтелекту»

Відомий український лікар Євген Комаровський висловив у Facebook своє обурення через те, що евакуйованих з Китаю українців зустріли вдома пікетами.

«Думаю, 20.02.2020 увійде в історію. Небувала соборність, небувале єднання. Небувала криза моралі і запасів інтелекту. Не вакцинувати дітей – не боїмося. Жерти базарні консерви і вмирати від ботулізму – не боїмося. Приймати при будь-якому чханні антибіотики – не боїмося. Паски безпеки – для слабаків. Сурогатний алкоголь – наше все», – обурився він.

При цьому Комаровський обурився, що «наших абсолютно здорових співвітчизників, які волею долі, опинилися там, де з 1 400 000 000 людей захворіло 75 000, готові просто спалити під вигуки про те, що Україна єдина».

Як повідомляв Львівський портал, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту.

Нагадаємо, 19 лютого поблизу Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, який розташований у Винниках, зібралися кілька десятків мешканців, котрі стривожені евакуацією пацієнтів медзакладу, яка відбувалася вранці. Люди переживають, що у медустанову нібито мають доставити українців, евакуйованих із китайського Уханя. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що наразі немає підтвердженої інформації про те, що в шпиталі поселять евакуйованих українців.

Своєю чергою мешканці Винник заблокували в’їзд до місцевого госпіталю.

Також 19 лютого у ЛОДА запевнили, що не мають жодної офіційної інформації про розміщення на території Львова та області українців, яких евакуйовують із Китаю. Відтак мешканців області закликали не панікувати.

Львівський портал повідомляв, що у мерії Львова затвердили план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків хвороби, спричиненої коронавірусом, на територію м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудно.

Нагадаємо, 18 лютого голова Львівської ОДА Максим Козицький не виключав, що аеропорт «Львів» може прийняти літак з евакуйованими з Китаю українцями. Однак їх розміщення у Львові чи області не розглядається.

Крім цього раніше у соцмережах ширилася інформація про карантинування українців з Китаю у санаторії «Шкло», що на Яворівщині. Згодом голова ЛОДА Максим Козицький спростував ці чутки, запевнивши, що наразі відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об’єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю.

Як відомо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не було жодного випадку коронавірусу. Про те, як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.