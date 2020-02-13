Зеленського просять відновити окреме міністерство у сфері охорони довкілля

Асоціація рибалок України звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням відновити окреме міністерство у сфері охорони довкілля та реформувати систему державного управління у природоохоронній галузі. Про це йдеться у зверненні Асоціації рибалок.

На думку представників Асоціації рибалок, «поєднання важливих напрямків діяльності уряду – енергетики та захисту довкілля, що відбулося при призначенні новосформованого Кабінету Міністрів України, не призвело до позитивних змін у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів».

«В Україні і далі спостерігається високий рівень забруднення довкілля: в річки та моря скидаються неочищені стічні води, повітря забруднене промисловими та автомобільними викидами, а ґрунти – токсичними речовинами, вирубування лісів призводить до деградації екосистем, хижацьке видобування природних ресурсів досягло загрозливих масштабів.

Природоохоронна сфера в нашій державі потребує докорінного реформування для ефективної реалізації завдань збереження довкілля, гарантування громадянам екологічної безпеки та впровадження європейських стандартів якості життя. Але ми переконані, що реформи мають проводитися компетентними фахівцями на керівних посадах, з широким експертним обговоренням і врахуванням думки громадськості та науковців», – мовиться у заяві.

В Асоціації вважають, що призначення і розподіл обов’язків заступників міністра триває кілька місяців і це унеможливлює злагоджену роботу об’єднаного міністерства.

Невідповідна фахова підготовка заступників, відсутність досвіду роботи у природоохоронних структурах гальмує вирішення екологічних проблем в Україні. Структура нового Міністерства є невизначеною. Інформації про неї немає у відкритому доступі на офіційному сайті… Практично зупинена діяльність Державної екологічної інспекції України у зв’язку з неефективною кадровою політикою, зокрема, призначення на посаду т.в.о. голови ДЕІ особи без належної фахової підготовки. Конкурс з відбору кандидатури на керівні посади ДЕІ відбувся півтори місяці потому. Але і досі не призначено керівника, що посилює кризову ситуацію у інспекції», – наголошується у заяві.

Крім цього в Асоціації зазначають: «за минулі п’ять місяців керівництво міністерства не представило бачення реформування природоохоронної галузі та подолання корупції. Метою такого реформування має стати посилення екологічної складової в усіх секторах економіки, планування і реалізація національної та регіональної політики, а також збереження та відтворення довкілля».

На думку представників Асоціації, необхідно здійснити розділення функцій у сфері охорони довкілля:

формування та реалізація екологічної політики;

державний контроль та нагляд за дотриманням природоохоронного законодавства;

дозвільна система та ліцензування;

господарська діяльність у сфері природокористування.

«… Ми вважаємо, що рішення про об’єднання Міністерства екології та Міністерства енергетики є таким, що негативно позначається не лише на стані довкілля і здоров’я населення України, а й на міжнародному іміджі України. Національна екологічна рада України звертається до Вас, Президента України з пропозицією переглянути рішення про об’єднання Міністерства енергетики з Міністерством екології», – додають в Асоціації рибалок України.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель пояснив, чому новий уряд вирішив об’єднати Міністерство екології та природних ресурсів з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.