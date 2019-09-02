2 в 1. У новому уряді пояснили, чому об’єднали Міненергетики та Мінекології

Новопризначений міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель пояснив, чому новий уряд вирішив об’єднати Міністерство екології та природних ресурсів з Міністерством енергетики та вугільної промисловості. Про це повідомляє «Громадське».

За його словами, два міністерства об’єднали задля уникнення конфлікту між відомствами, зокрема для того, щоб забезпечувати політику в енергетичній сфері так, щоб завдавати найменшої шкоди довкіллю.

«Таку логіку ми заклали для зміни погляду на питання екології, захисту довкілля та енергетики. Ми розуміємо, що з огляду на ті світові тенденції, які склалися у світі, ми не можемо й надалі залишати конфлікт на рівні міністерств. И маємо забезпечити формування політики максимально комплексно», – пояснив Оржель.

За його словами, в новому, об’єднаному міністерстві питання екології не відійдуть на другий план. Водночас головними пріоритетами роботи нового міністерства Оржель назвав запровадження енергоефективних заходів, зменшення обсягів викидів парникових газів традиційними електростанції.

«Ми докладатимемо всіх зусиль для того, щоб людина могла дозволити платити за тарифами. Тому ми закладаємо енергоефективність одним з наших пріоритетів», – додав Оржель.