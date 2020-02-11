Уряд виділив 163 мільйони на зарплати шахтарям

На виплати заборгованих перед шахтарями зарплат Кабмін скерував 163 мільйони гривень. Всі ці кошти пішли на дев’ять держпідприємств, в тому числі й «Львіввугілля». Про це на своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Львівський портал.

«Виплата зарплат шахтарям у повному обсязі – одне з пріоритетних завдань для уряду сьогодні. У Бюджеті-2020 передбачено майже 2 мільярди гривень на виплату заробітної плати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі», – відзначив Олексій Гончарук.

Відтак 163 мільйони гривень виділили на зарплати гірникам таких державних шахт:

ДП «Шахта ім. М.С.Сургая»;

ДП «Ш/у «Південнодонбаське №1»;

ДП «Мирноградвугілля»;

ДП «Селидіввугілля»;

ДП «Торецьквугілля»;

ДП «Первомайськвугілля»;

ПАТ «Лисичанськвугілля»;

ДП «Львіввугілля»;

ДП «Волиньвугілля».

Зазначимо, 5 лютого на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшло близько 135 мільйонів гривень. За ці кошти гірникам виплатили лікарняні та компенсації зі серпня по жовтень, а також частково покрили зарплату за листопад і за грудень.

Як повідомляв Львівський портал, станом на початок лютого шахтарям ДП «Львіввугялля» заборгували 175 мільйонів гривень зарплати. 6 лютого у Червоноград на шахту «Межирічанську» приїжджав президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв виплатити всі борги із зарплати до кінця лютого. Детальніше про те, як пройшла зустріч гаранта із гірниками, які по три місяці не бачать зарплат, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, торік платню за травень їм видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові торік у листопаді. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

Згодом борг знову збільшився, тож шахтарі переймались, що не матимуть грошей на Новий рік і Різдво. А 21 січня гірники навіть оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА.