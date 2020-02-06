«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», де офіційно представив нового голову Львівської ОДА, а також поспілкувався з гірниками, яким по копійці виплачують зарплату ще за грудень. Львівський портал розповідає, як пройшла зустріч гаранта із шахтарями.

Про те, що на Львівщину їде президент, стало відомо 4 лютого. Мета його приїзду була очевидною – представити нового голову ЛОДА, адже область вже 43 дні офіційно не мала очільника. Львів’яни були переконані, що Володимир Зеленський представить свого ставленика у Львові, що є абсолютно логічним (попереднього голову ЛОДА Маркіяна Мальського у липні він знайомив із громадськістю у головному корпусі ЛНУ ім. І. Франка).

Втім президент вирішив поїхати в Червоноград на шахту «Межирічанську», де вбив двох зайців одним пострілом: і з обуреними гірниками поспілкувався, і новоспеченого голову ЛОДА представив.

Для виступу Володимира Зеленського на території шахти організували окрему зону. Проте як тільки він прийшов, гірники обступили його з усіх сторін настільки, що не всім журналістам знайшлося місце. Розуміючи, що шахтарі от-от почнуть вимагати свої зарплати, Зеленський відразу сказав: приїхав, аби дізнатися, які саме є проблеми на шахті, і за скільки часу їх можна владнати.

Відразу після цього гарант представив Максима Козицького, додавши, що саме він як новий голова ЛОДА буде вирішувати всі проблеми області.

«Голова Львівської облдержадміністрації може разом із правоохоронцями вирішувати всі труднощі, які є як у вас на шахті, як і в цілому регіоні. Чому саме Максим Козицький? Це – ваша людина, львів’янин. Він закінчив багато різних вишів, зокрема Львівський медуніверситет, Києво-могилянку, університет імені Франка. Тобто людина фахова, досвідчена. Ми шукали сильного менеджера. Професіонал, 20 років менеджерського досвіду, пройшов шлях від самого початку і вгору», – зауважив Володимир Зеленський і вручив новому очільнику ЛОДА указ про призначення.

Після такої офіційної частини Зеленський випередив шахтарів, заявивши, що знає про заборгованість із зарплати. Гірникам шахти «Межирічанської» боргують 22 млн грн, загалом по ДП «Львіввугілля» борг сягнув 175 млн грн. Гарант пообіцяв, що всі гроші гірникам шахти «Межирічанської» спробують виплатити до кінця лютого.

«Я хочу вас і всіх шахтарів заспокоїти, чому? Бо я, перш за все, – людина, як і ви, а вже потім президент. Ми поважаємо вашу роботу, знаємо, що в країні вона багато років недооцінена. Розуміємо, є складнощі, є заборгованість. Її ми закриємо», – пообіцяв президент. «Ну-ну подивимся, бо що то за робота – скидати нам ті копійки? Нам сім’ї треба годувати», – відреагував на це один із шахтарів.

«Зараз нам ще не виплатили всю зарплату за листопад. Затримки є по три місяці, а потім обіцяють нам скидати кожен день по 6%, то десь по 300 грн. Хіба це нормально? Людина змушена чекати два-три тижні, щоб назбирати певну суму, аби купити те, що їй треба. Нам не треба нічого чужого, ми хочемо свою зарплату», – пояснила детальніше Анна, яка працює на «Межирічанській» поверхневим гірником.

Гірники чемно вислухали Зеленського, а потім вручили йому каску зі словами «щоб знав, який то шахтарський труд». Опісля вони підняли ще одну важливу тему – закриття шахт. Глава держави відразу порадив не слухати чуток, хоча погодився, що ситуація зі всіма шахтами в Україні є непростою.

Зеленський зауважив, що першочергово потрібно вирішувати ситуацію із «проблемними державними шахтами». Для цього, за його словами, уряд уже підготував план трансформації вугільної промисловості України.

«Ми розуміємо, що у нас в країні є проблема, є більше 50 шахт, 37 із них – державні. Це 200 000 людей в цілому. Ніхто нікого не викидає. Ви повинні розуміти: ми – нормальна влада, ми – нормальні люди… В уряду є план трансформації вугільної промисловості. Тобто спочатку є плани, потім будемо обговорювати їх зі суспільством, зі шахтарями. Будемо обговорювати, яку саме шахту треба модернізувати, яка шахта, на жаль, вже не піддається модернізації. Але тоді що? Тоді потрібно знайти людям роботу, держава повинна дати роботу, де зарплата буде такою ж чи кращою, але не меншою. Ми все це розуміємо», – резюмував Зеленський.

Проговоривши близько години, гірники запросили Володимира Зеленського на всеукраїнську нараду шахтарів, яка відбудеться 25 лютого у Києві. Він своєю чергою пообіцяв прийти із концепцією розвитку вугільної галузі. При цьому президент додав: якщо до цього часу шахтарі не отримають зарплат, то під час наради у столиці їм озвучать дати усіх траншів.

Наостанок Зеленського очікував ще один сюрприз – не встиг він розібратись із обуреними гірниками, як його чекав ще й протест. Під входом на територію шахти зібрались кілька десятків мешканців Новострілищанської ОТГ, які проти приєднання до Ходорівської ОТГ. Гарант намагався дипломатично вислухати скарги людей, але потім порадив їм звернутися безпосередньо до нового голови ЛОДА.

Максим Козицький запропонував мітингувальникам зустрітися «з понеділка», аби розібратися з їхньою проблемою. Після цього Зеленський поїхав, а місцеві жителі завершили свій протест колядою.

Як писав Львівський портал раніше, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, торік платню за травень їм видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові торік у листопаді. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

Згодом борг знову збільшився, тож шахтарі переймались, що не матимуть грошей на Новий рік і Різдво. А 21 січня гірники навіть оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА.

Фото: Львівський портал, Офіс президента