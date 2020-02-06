Зеленський представив нового голову Львівської ОДА на шахті

Сьогодні, 6 лютого, з робочим візитом на Львівщину завітав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», що в Червонограді, і там офіційно представив нового голову Львівської ОДА – 38-річного Максима Козицького. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Це людина досвідчена, фахова. Ми шукали сильного менеджера. Професіонал, 20 років менеджерського досвіду, пройшов шлях від самого початку і вгору. Хотів би привітати Максима» – сказав Зеленський і вручив Козицькому наказ про призначення.

Зазначимо, що попереднім головою Львівської ОДА був Маркіян Мальський. 24 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський під час засідання Ради розвитку громад та територій заявив, що звільняє голову ЛОДА Мальського з посади. А 26 грудня 2019 року президент офіційно звільнив Мальського. Відтак Львівська ОДА була без керівника 43 дні.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Максима Козицького на посаду глави Львівської ОДА. Проєкт указу про призначення Козицького буде спрямований президенту Володимиру Зеленському.

Максим Козицький був одним із трьох кандидатів на посаду голови ЛОДА, яких у червні 2019 року висунув на обговорення Володимир Зеленський. Додамо, що Максим Козицький разом із батьком володіє бізнесом у сфері відновлювальної енергетики. Він є єдиним, хто зараз подав декларацію кандидата на посаду голови ЛОДА, що може свідчити про його швидке призначення.

Фото: Львівський портал