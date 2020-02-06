ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський представив нового голову Львівської ОДА на шахті

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 6 лютого, з робочим візитом на Львівщину завітав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», що в Червонограді, і там офіційно представив нового голову Львівської ОДА – 38-річного Максима Козицького. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

«Це людина досвідчена, фахова. Ми шукали сильного менеджера. Професіонал, 20 років менеджерського досвіду, пройшов шлях від самого початку і вгору. Хотів би привітати Максима» – сказав Зеленський і вручив Козицькому наказ про призначення.

Зазначимо, що попереднім головою Львівської ОДА був Маркіян Мальський. 24 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський під час засідання Ради розвитку громад та територій заявив, що звільняє голову ЛОДА Мальського з посади. А 26 грудня 2019 року президент офіційно звільнив Мальського. Відтак Львівська ОДА була без керівника 43 дні.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Максима Козицького на посаду глави Львівської ОДА. Проєкт указу про призначення Козицького буде спрямований президенту Володимиру Зеленському.

Максим Козицький був одним із трьох кандидатів на посаду голови ЛОДА, яких у червні 2019 року висунув на обговорення Володимир Зеленський. Додамо, що Максим Козицький разом із батьком володіє бізнесом у сфері відновлювальної енергетики. Він є єдиним, хто зараз подав декларацію кандидата на посаду голови ЛОДА, що може свідчити про його швидке призначення.

Фото: Львівський портал

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам
Наталя ДУЛЯБА
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади...

Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...