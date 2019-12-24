Президент Володимир Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського. Про це рішення він оголосив під час засідання Ради розвитку громад та територій, повідомляє Укрінформ.

Водночас очільниця пресслужби Львівської ОДА Львівському порталу Ольга Мельник не підтвердила, але й не спростувала цю інформацію.

«Маркіян Мальський зараз у відрядженні у Києві. Я зможу підтвердити чи спростувати інформацію після того, як відповідне розпорядження з’явиться на сайті президента України», – сказала вона.

Згодом Маркіян Мальський підтвердив звільнення на своїй сторінці у Facebook:

«Дорогі друзі, після активного державницького життя на посаді голови ЛОДА повертаюся до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності. З командою професіоналів у Києві та Львові, з якими ми встигли спрацюватись, неохоче розставатись. Бажаю Вам всеможливих успіхів на благо України! Однак душа моя по-справжньому лежить до іншого та і вдалося реалізувати чимало задуманого та дати старт багатьом новим процесам, які вірю, вже скоро реалізуються…».

Зазначимо, Маркіян Мальський очолював Львівську ОДА майже пів року. Президент України Володимир Зеленський призначив його на цю посаду 6 липня, і в цей же день представив його у Львівському університету імені Івана Франка.