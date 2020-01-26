У міськраді Дрогобича розповіли, коли мешканці зруйнованого будинку отримають кошти на нове житло

Мешканці аварійного будинку 101/1 на М. Грушевського, який обвалився у наприкінці серпня 2019 року, зможуть отримати кошти на нове житло наприкінці лютого-початку березня. Про це повідомили у Дрогобицькій міській раді.

Як йдеться у повідомленні, очікують 40 млн 721 тисячу гривень з резервного фонду державного бюджету України для придбання житла мешканцям 59 квартир, які постраждали внаслідок обвалу будинку на вулиці М. Грушевського. У мерії Дрогобича розраховують на суму по 16 тисяч гривень за квадратний метр на придбання нових осель для мешканців.

Начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ДМР Микола Летнянчин повідомив, що 27 грудня 2019 року кошти надійшли, однак через завершення казначейського року та роботи казначейської служби цього дня о 21:00 неосвоєні кошти довелося повернути назад до держбюджету, оскільки за декілька годин освоїти ці кошти було неможливо.

Відтак Микола Летнянчин запевняє, що у відділі надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ДМР готують пакет документів для повторного отримання державної компенсації постраждалим з будинку 101/1 на вул. М. Грушевського.

«Орієнтовно надходження коштів очікуємо наприкінці лютого-початок березня цього року», – зазначив Микола Летнянчин.

Зазначимо, у Дрогобицькій міські раді повідомляли, що мешканці аварійного будинку 101/1 на М. Грушевського зможуть отримати житло з 1 січня.

У ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. на вулиці Грушевського, 101 у Дрогобичі обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок цієї трагедії загинули вісім людей, ще семеро постраждали.

Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, відразу відселили через ризик подальших руйнувань.

Загиблих внаслідок обвалу поховали 30 серпня. Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Згодом Дні жалоби оголосили по всій території Львівської області.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства. Згодом правоохоронці затримали двох працівників комунального підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку у Дрогобичі. Суд обрав їм запобіжний захід.

22 жовтня стала відома причина обвалу будинку у Дрогобичі – фатальний обвал міг статися через руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Так, мешканців зруйнованого будинку відселили, проте умови, у яких їм довелося жити, м’яко кажучи, були незадовільні. Львівська журналістка Вікторія Балицька показала, як доводилося мешкати цим людям у гуртожитку, адже їхнє житло перебуває під арештом і туди нікого не впускають.

За попередніми підрахунками, для закупівлі квартир мешканцям обваленого будинку на вул. Грушевського у Дрогобичі необхідно 45 мільйонів гривень. Лише 18 грудня на засіданні Кабінету міністрів України нарешті розглянули питання про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для мешканців 59 квартир.