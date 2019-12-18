Обвал будинку в Дрогобичі. Уряд виділить кошти для мешканців 59 квартир

Сьогодні, 18 грудня, на засіданні Кабінету Міністрів України нарешті розглянуто питання про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету України для мешканців 59 вартир, які постраждали внаслідок обвалу будинку в місті Дрогобичі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

«Очікуємо офіційної публікації документу та погодження всіх переліків і починаємо працювати над швидким виконанням цього розпорядження», – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства: двох працівників комунального підприємства підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку у Дрогобичі. Причиною обвалу назвали руйнування середньої несучої стіни підвалу.