«Укрспецекспорт» очолив львівський посадовець Вадим Ноздря

Колишній керівник Львівського комунального підпримства «Зелене місто», депутат Київської міської ради Вадим Ноздря очолив держкомпанію «Укрспецекспорт», який входить до складу ДК «Укроборонпром». Про це йдеться на сайті «Укроборонпрому».

Зазначимо, Вадим Ноздря з 2017 керував ЛКП «Зелене місто» із 2017 року та очолював львівський проєкт будівництва заводу з перероблення твердих побутових відходів, що фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку та міжнародними фондами. До того Ноздря п’ять років працював у компанії «Укрспецекспорт», де забезпечував виконання зовнішньоекономічних контрактів на постачання та ремонт техніки.

Крім цього він є депутатом Київміськради, де займається житлово-комунальними питаннями.

Нагадаємо, влітку минулого року у Києві мерія підписала угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій спочатку зголосилися 12 компаній, згодом цей список зменшився вже до 5 фірм. Тендер, який оголосили влітку 2018 року, досі триває.

Нещодавно ЄБРР визначив, хто буде «сміттєвим консультантом» Львова. Ним стала литовська компанія, яка за 600 000 євро стежитиме за ходом будівництва заводу.

Водночас громада Знесіння та Кривчиць вже неодноразово протестувала через сміттєпереробний завод. Мешканці вважають, що такий комплекс стане ще однією екологічною катастрофою. Позицію місцевих жителів підтримували деякі депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєвого заводу. Втім мер відстоював свою позицію і запевняв, що майбутній комплекс буде екологічно чистим об’єктом.

Міністерство екології та природних ресурсів України підтвердило безпечність майбутнього сміттєвого заводу. Втім воно зобов’язало ЛКП «Зелене місто» встановити додаткову систему очистки технічних і дощових стоків на території сміттєвого комплексу, аби унеможливити будь-який негативний вплив на навколишнє середовище.

Додамо, що жодні фактичні роботи на вул. Пластовій дотепер не розпочалися. Міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називає різні дати старту цього процесу: спочатку будівництво заводу мали розпочати з 2019 року, нещодавно мер заговорив уже про нову дату. Детальніше про це читайте тут.

Який сміттєпереробний завод і компостувальну станцію збудують у Львові? Як виглядають подібні об’єкти у Польщі? Де чекати нового полігону сміття? Скільки це коштуватиме. Про це та ще багато цікавого читайте у нашому матеріалі: ТУТ.