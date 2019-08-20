Озера з інфільтратами на Грибовицькому звалищі мерія хоче «висушити» до кінця 2021 року

У тендері на закупівлю обладнання для очищення фільтратів Грибовицього сміттєзвалища перемогла фірма «Екософт». Отримати і запустити в роботу техніку ЛКП «Зелене місто» має у жовтні-листопаді, а повністю ліквідувати озера зі шкідливими речовинами планують через два роки, тобто до кінця 2021 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

Компанія «Екософт» до кінця року повинна поставити ЛКП «Зелене місто» два модулі, які здатні переробити за добу 300 кубометрів фільтратів з озер біля Грибовицького звалища. У мерії сподіваються, що з допомогою цих установок озера з отруйними рідинами біля підніжжя полігону зникнуть уже через два роки.

«Технологія цих модулів базується на зворотному осмосі. Це спеціальні мембрани, завдяки яким ми зможемо очистити фільтрати до такого рівня, який цілком відповідатиме усім технічним нормам на скид у мережу „Львівводоканалу“. Це найпоширеніша у світі технологія для очистки полігонного фільтрату. Також додаткового розглядаємо пропозиції місцевих науковців щодо оптимізації роботи цього обладнання», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Обладнання зможе забезпечити очистку усіх накопичених фільтратів (приблизно 100 000 кубометрів) з підніжжя Грибовицького звалища, а також забезпечить очистку в майбутньому. Після рекультивації один з модулів продовжить працювати на полігоні ще щонайменше 10 років.

Зазначимо, що тендер на придбання необхідного для очистки інфільтратів обладнання оголосили ще наприкінці листопада 2018 року. Закупівлю ЛКП «Зелене місто» здійснювало за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Фонду «Чисті технології» (CTF) та гранту Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P).

Як повідомили Львівському порталу в ЛКП «Зелене місто», за модулі для очистки інфільтратів мерія заплатить компанії «Екософт» 1,8 мільйона євро.

Загалом на торги подались три фірми: JVC Goksin Insaat San та GEZER Endustri (Туреччина), ТОВ «Екософт» (Україна), ПП «Гігаджоуль» (Україна). Тендер відбувався у два етапи, а до кожної з компаній була низка вимог.

Переможець тендеру, компанія «Екосфот», має виготовити, доставити та встановити на території Грибовицького сміттєзвалища обладнання для очистки фільтрату, ввести його в експлуатацію систему та обслуговувати протягом 2 років із обов’язковим періодом тестування, виявлення та усунення можливих дефектів.

Нагадаємо, у міській раді Львова обіцяли ще до кінця 2018 року встановити на Грибовицькому сміттєзвалищі дві нові установки з очистки інфільтрату, потужністю по 150 кубометрів. Тоді б на полігоні було б уже три установки очистки інфільтратів. Зараз на сміттєзвалищі є одна станція, потужністю до 250 кубометрів на добу. Однак екологи та місцеві активісти одностайно стверджують, що вона не працює.

І директор ЛКП «Збиранка» Віталій Пугач, і директор департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради Сергій Сало запевняли Львівський портал, що станція очистки інфільтрату успішно працює, однак продемонструвати як це відбувається, вони відмовились.

Детальніше про ситуацію із Грибовицьким сміттєзвалищем, а також про те, що там відбувається протягом останніх двох років, читайте у матеріалі «Два роки безкарності».

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно також завершився тендер на проведення підготовчих робіт на території Грибовицького сміттєзвалища. Полігон до рекультивації підготує харківська фірма за 30 мільйонів гривень.

Для того, щоб рекультивувати полігону у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто орієнтовно у 2023 році. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод.

Торік у червні у Києві місто підписало угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Фото: ЛМР, Львівська пошта, Варіанти