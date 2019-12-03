У працівників Nestle, що отруїлися в їдальні сихівського бізнес-центру, виявили сальмонелу

Нещодавно до лікарні потрапили 14 працівників львівської філії ТОВ «Нестле Україна». Вони отруїлися в їдальні «Ольвія», що працює в бізнес-центрі на вул. Угорській, 14. У половини постраждалих медики виявили сальмонелу. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Перших трьох пацієнтів із діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізували ще 22 листопада. Станом на 25 листопада кількість потерпілих зросла до семи осіб, а станом на 26 листопада на лікарняному ліжку опинились вже 14 людей.

Спочатку департамент охорони здоров’я Львівської ОДА інформував, що всі хворі харчувались у їдальні ТОВ «Нестле Україна». Втім компанія офіційно спростувала цю інформацію і заявила, що працівники харчувались в їдальні «Ольвія», яка працює при бізнес-центрі на вул. Угорській, 14. Саме тут знаходиться «Нестле Бізнес Сервіс» центр – підрозділ компанії Nestle.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Пацієнти поступили зі скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. Загалом за допомогою звернулись 14 осіб, 9 із них госпіталізовано. В матеріалі від 7 хворих виділено Salmonella enteritidis», – йдеться у повідомленні медиків.

Станом на 2 грудня в обласній інфекційній лікарні продовжують лікуватися 4 пацієнтів.

Нагадаємо, за фактом отруєння працівників львівської фабрики солодощів поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події, призначені експертизи, триває досудове розслідування.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Нещодавно у ресторані комплексу «Криве озеро» у Новояворівську отруїлися 24 людини. У частини хворих медики виявили самльмонелу. Під час святкування весілля у ресторані «Сінатра» на вул. Кульпарківській отруїлися вісім людей. У трьох із них теж висіяли сальмонелу.

Ця бактерія стала причиною отруєння й відвідувачів ресторану «Княжий двір», що у Сокільниках. Також сальмонела вклала на лікарняне ліжко людей, які наприкінці листопада святкували весілля у кафе на Сихові.

Львівський портал писав про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею. Детальніше про це читайте тут.