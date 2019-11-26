У їдальні львівської фабрики солодощів отруїлися вже 14 людей

Кількість постраждалих, які отруїлися в їдальні компанії «Нестле Україна», зросла зі 7 до 14 людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Перших трьох пацієнтів із діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізували ще 22 листопада. Станом на понеділок, 25 листопада, кількість потерпілих зросла до семи осіб, а станом на сьогодні, 26 листопада, на лікарняному ліжку опинились вже 14 людей.

Встановлено, що всі вони напередодні харчувались у їдальні ТОВ «Нестле Україна». Лікування у стаціонарі зараз проходять 9 людей, їхній стан – середньої важкості.

«Працівники, що харчувались в їдальні ТОВ «Нестле Україна», поступили зі скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець», – йдеться у повідомленні.

За фактом отруєння на львівській фабриці солодощів поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події, призначені експертизи, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, цьогоріч Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, можна дізнатися за посиланням.