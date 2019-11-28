Працівники отруїлися не у їдальні фабрики «Світоч», а при бізнес-центрі на Сихові, – Nestle

Нещодавно до лікарні потрапили 14 працівників львівської філії ТОВ «Нестле Україна», які отруїлися у їдальні підприємства. Втім у компанії кажуть, що постраждалі харчувалися не при кондитерській фабриці, а в їдальні «Ольвія», що працює в бізнес-центрі на вул. Угорській, 14. Про це йдеться в офіційній заяві компанії «Нестле Україна», передає Львівський портал.

Перших трьох пацієнтів із діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізували ще 22 листопада. Станом на понеділок, 25 листопада, кількість потерпілих зросла до семи осіб, а станом на 26 листопада на лікарняному ліжку опинились вже 14 людей.

Як повідомляв департамент охорони здоров’я Львівської ОДА, всі хворі напередодні харчувались у їдальні ТОВ «Нестле Україна». Лікування у стаціонарі проходять 9 людей, їхній стан – середньої важкості.

«Працівники, що харчувались в їдальні ТОВ «Нестле Україна», поступили зі скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець», – йшлось у повідомленні.

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Своєю чергою у компанії «Нестле Україна» пояснюють, що інцидент стався не на території виробництва львівської фабрики «Світоч», а в їдальні «Ольвія», що працює при бізнес-центрі на вул. Угорській, 14. Саме тут знаходиться «Нестле Бізнес Сервіс» центр, працівники якого й отруїлися.

«Нестле Бізнес Сервіс» центр не виробляє продукцію Nestle і розташований в іншій частині Львова, ніж фабрика «Світоч». Цей інцидент жодним чином не вплинув на якість продукції компанії… Після харчування у їдальні «Ольвія», що у бізнес-центрі на вул. Угорській, 14, працівники «Нестле Бізнес Сервіс» центру звернулись за медичною допомогою. Вісім працівників потребували госпіталізації. Зараз стан хворих покращується, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує», – кажуть у «Нестле Україна».

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Перевірку у їдальні «Ольвія», крім Держпродспоживслужби Львівщини, проводила й власна лабораторія компанії «Нестле Україна». Результати показали, що у продуктах і в зоні їхнього приготування були бактерії групи кишкової палички, а в окремих готових стравах – Escherichia coli.

«Наявність патогенних мікроорганізмів не підтверджена, та лабораторія продовжує дослідження. Компанія Nestle продовжує перевірку постачальника послуг харчування їдальні «Ольвія», – додають у «Нестле Україна».

Нагадаємо, за фактом отруєння на львівській фабриці солодощів поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події, призначені експертизи, триває досудове розслідування.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, можна дізнатися за посиланням.