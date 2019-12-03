Отруєння в кафе на Сихові: у хворих виявили сальмонелу

Після святкування весілля у кафе «Менестрель», що на Сихові, за допомогою до медиків звернулись 23 людини, 21 із них госпіталізували. Нещодавно у п’ятьох хворих виявили сальмонелу. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Перших 11 хворих із діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізували в обласну інфекційну лікарню 25 листопада. Встановлено, що всі вони 23 листопада святкували весілля у кафе «Менестрель», що на просп. Червоної Калини, 127-А.

Згодом кількість постраждалих зросла до 20 осіб, четверо із них лікуються у Бродівській центральній райлікарні. А станом на 28 листопада у списку хворих опинилась уже 21 людина.

«Пацієнти поступили із скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. При зборі епіданамнезу встановлено, що вони вживали в їжу різноманітні вироби з м’яса та риби, салати, десерти. У п’ятьох пацієнтів висіяно Salmonella enteritidis», – йдеться у повідомленні.

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Станом на 2 грудня в обласній інфекційній лікарні продовжують лікуватись 17 людей. Чотирьох хворих, що перебували у Бродівській райлікарні, вже виписали.

За фактом масового отруєння поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, цьогоріч Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Нещодавно у ресторані комплексу «Криве озеро» у Новояворівську отруїлися 24 людини. У частини хворих медики теж виявили самльмонелу. Під час святкування весілля у ресторані «Сінатра» на вул. Кульпарківській отруїлися вісім людей. У трьох із них висіяли сальмонелу.

Ця бактерія стала причиною отруєння й відвідувачів ресторану «Княжий двір», що у Сокільниках. Також сальмонела вклала на лікарняне ліжко людей, які святкували весілля у ресторані на Яворівщині.

Львівський портал писав про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею. Детальніше про це читайте тут.