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У частини хворих, які отруїлися в новояворівському ресторані, виявили сальмонелу

Наталя Дуляба

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Кількість постраждалих від отруєння у ресторані комплексу «Криве озеро», що у Новояворівську, досі продовжує зростати. Станом на сьогодні, 11 листопада, до лікарні госпіталізували вже 24 людей. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.

 

Перші шість хворих потрапили до лікарні 5 листопада. Всі вони напередодні святкували весілля у ресторані комплексу «Криве озеро» у Новояворівську. Їли смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці і м’ясні слойки.

Через кілька днів кількість постраждалих зросла аж до 18 осіб. А станом на сьогодні, 11 листопада, на лікарняне ліжко потрапили вже 24 людини, серед них – 4 дітей.

У деяких пацієнтів медики під час лабораторних досліджень виявили сальмонелу.

«Стан частини пацієнтів – із покращенням, у трьох – середньої важкості. Також у трьох пацієнтів при проведенні лабораторних досліджень висіяно Salmonela enteritidis», – йдеться у повідомленні.

За фактом масового отруєння у «Кривому озері» поліція відкрила кримінальну справу за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років.

Після отруєнь ресторан закрили.

Нагадаємо, нещодавно під час святкування весілля у ресторані «Сінатра» на вул. Кульпарківській отруїлися вісім людей. У трьох із них медики також виявили сальмонелу.

Ця бактерія стала причиною отруєння й відвідувачів ресторану «Княжий двір», що у Сокільниках. Також сальмонела вклала на лікарняне ліжко людей, які святкували весілля у ресторані на Яворівщині.

Львівський портал писав про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею. Детальніше про це читайте тут.

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