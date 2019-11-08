Адвокат Дубневича заявив, що за нардепа внесли заставу ще до оголошення рішення Апеляційною палатою

За народного депутата Ярослава Дубневича ще до оголошення рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду внесли 100 мільйонів гривень застави, однак нардепа все одно етапували до СІЗО. Про це Українській правді повідомив адвокат Дубневича Олексій Шевчук.

За його словами, Дубневича не мали права вчора затримувати, бо за нього до моменту оголошення рішення суду внесли заставу.

«Учора серйозний злочин вчили співробітники НАБУ. Бо коли у суді їм показали платіжки про внесену заставу, вони взяли людину і повезли в СІЗО. У рішенні суду немає жодного пункту про те, що співробітниками НАБУ дозволено етапувати Дубневича. Також у рішенні немає жодного слова про Лук’янівське СІЗО. Вчора вчинили злочин троє співробітників НАБУ і хтось з офісу президента або інших коридорів влади, хто дав вказівку терміново його затримати за повної відсутності ризиків», – сказав Олексій Шевчук

За словами адвоката, заставу вносили 6 та 7 листопада кілька осіб. І станом на момент виголошення рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – за Дубневича внесли 100 мільйонів гривень застави – на 10 мільйонів більше, ніж визначила апеляція.

Він також додав, що 8 листопада до Шевченківського суду уже подали заява про незаконне затримання Дубневича. Шевчук прогнозує, що в понеділок-вівторок буде готове звернення до Європейського суду з прав людини про те, що народного депутата незаконно затримали при наявності діючого запобіжного заходу – застава.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.

Зняття недоторканості із Ярослава Дубневича підтримали 26 із 31 народного депутата від Львівщини, а згоду на арешт надали лише 12 із них. Із повним списком голосувань можна ознайомитися тут.

Як повідомляв Львівський портал, 1 листопада розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу. Взяти його на поруки «під письмове зобов’язання» зголосились дев’ять народних депутатів. Всі вони – з парламентської групи «За майбутнє», до якої входить й сам Дубневич.

Наступного дня, 2 листопада, Вищий антикорупційний суд призначив Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн грн. На це сам нардеп заявив, що незадоволений рішенням суду через завелику суму застави, а також додав, що не знає, де знайти 100 млн грн. А вже 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід та взяв народного депутата Ярослава Дубневича під варту з можливістю застави у 90 мільйонів гривень. Також стало відомо, що після оголошення підозри, 31 жовтня, народний депутат Ярослав Дубневич переписав підконтрольну йому фірму ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» на свого сина Юрія.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також навесні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.