100 мільйонів застави для Дубневича. Нардеп оскаржує рішення суду

Народний депутат Ярослав Дубневич подав апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду, який 2 листопада призначив йому міру запобіжного заходу у вигляді 100 млн грн застави. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Як розповів виданню адвокат Дубневича Станіслав Пелюк, апеляцію подали сьогодні, 4 листопада. Щодо самої застави, то її ще не внесли. При цьому правозахисник зазначив, що невідомо, чи взагалі вноситимуть заставу.

Станіслав Пелюк додав, що не говорив про внесення застави зі своїм клієнтом, бо це не в його компетенції. Водночас юрист зауважив, що Дубневич «розуміє наслідки і розуміє, що йому потрібно робити».

За словами Пелюка, якщо нардеп зможе внести таку заставу, то він це зробить, якщо ні – «будуть діяти у межах закону».

Наразі, за словами адвоката, Дубневич перебуває вдома. На внесення застави у нього є 5 діб з моменту проголошення рішення суду.

Нагадаємо, 50-річного Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні 93,2 млн грн на схемі із закупівлі «Укрзалізницею» стрілочної продукції.

31 жовтня Верховна Рада зняла з нього недоторканність і дозволила арешт. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.

Зняття недоторканості із Ярослава Дубневича підтримали 26 із 31 народного депутата від Львівщини, а згоду на арешт надали лише 12 із них. Із повним списком голосувань можна ознайомитися тут.

Як повідомляв Львівський портал, 1 листопада розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу. Взяти його на поруки «під письмове зобов’язання» зголосились дев’ять народних депутатів. Всі вони – з парламентської групи «За майбутнє», до якої входить й сам Дубневич.

Наступного дня, 2 листопада, Вищий антикорупційний суд призначив Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн грн. На це сам нардеп заявив, що незадоволений рішенням суду через завелику суму застави, а також додав, що не знає, де знайти 100 млн грн.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також навесні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.