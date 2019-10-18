На Львівщині 31 людина постраждала від торгівлі людьми

Сьогодні, 18 жовтня, європейська спільнота відзначає Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Україна була серед перших країн у Європі, яка у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. У Кримінальному кодексі України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, або шляхом підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію.

Держава пропонує допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми. Людина, яка постраждала від цього злочину, звернувшись до місцевої державної адміністрації, має право на отримання відповідного статусу, і це дає їй можливість отримати одноразову матеріальну допомогу, а також отримати повний спектр допомоги: медичної, правової, соціальної, а також одноразової матеріальної допомоги.

На Львівщині 31 людина отримала статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. З них: 10 – жінки, 18 – чоловіки, 3 – діти (2 дівчат, 1 хлопчик).

Для отримання допомоги чи консультації необхідно звернутись до найближчого управління соціального захисту населення райдержадміністрації або департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА, або зателефонувати за вказаними телефонами:

527; 0 800 505 501 – Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів;

112 – гаряча лінія Львівської області;

(032) 255 47 96 – відділ сімейної політики департаменту соціального захисту населення ЛОДА.