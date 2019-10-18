ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині 31 людина постраждала від торгівлі людьми

Ольга Денисяка

|

Сьогодні, 18 жовтня, європейська спільнота відзначає Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Україна була серед перших країн у Європі, яка у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. У Кримінальному кодексі України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, або шляхом підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію.

Держава пропонує допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми. Людина, яка постраждала від цього злочину, звернувшись до місцевої державної адміністрації, має право на отримання відповідного статусу, і це дає їй можливість отримати одноразову матеріальну допомогу, а також отримати повний спектр допомоги: медичної, правової, соціальної, а також одноразової матеріальної допомоги.

На Львівщині 31 людина отримала статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. З них: 10 – жінки, 18 – чоловіки, 3 – діти (2 дівчат, 1 хлопчик).

Для отримання допомоги чи консультації необхідно звернутись до найближчого управління соціального захисту населення райдержадміністрації або департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА, або зателефонувати за вказаними телефонами:

527; 0 800 505 501 – Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів;

112 – гаряча лінія Львівської області;

(032) 255 47 96 – відділ сімейної політики департаменту соціального захисту населення ЛОДА.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...