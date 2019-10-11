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Менш ніж за рік до ПЦУ приєдналися сім тисяч парафій, – Епіфаній

Вероніка Рой

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Станом на жовтень 2019 року до Православної церкви України приєдналося сім тисяч парафій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Глава Православної церкви України сказав Митрополит Епіфаній.

 

«Коротко про те, що ми є, у цифрах станом на жовтень 2019 року: 7 000 парафій, 77 монастирів, 47 єпархій – це Православна церква України сьогодні! Із 58 архієреїв, які несуть служіння в ПЦУ, – 46 правлячих, 8 вікарних, 4 титулярних. Також 3 архієреї перебуває на спокої», – написав Митрополит Епіфаній.

Також він нагадав, що не минуло й року, як ПЦУ отримала Синодальний Патріарший Томос про автокефалію і стала однією з 15 помісних автокефальних Православних Церков світу,

«Наша церква – відкрита і сучасна, яка об’єднує всю Україну: із заходу на схід, із півдня на північ. Великим Божим даром є те, що ми можемо спільно розділити радість святкувань та вагомих річниць українського православ’я, а також створювати нові сторінки історії вже незалежної помісної церковної родини разом!» – додав Митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, що на Львівщині першою до лав Православної церкви України перейшла церква Петра і Павла у Жовкві, яка є найбільшим храмом УПЦ МП на Львівщині. Згодом такі рішення погодили церкви УПЦ МП у селах Піщани та Верчани (Стрийський район). Пізніше громада церкви УПЦ (МП) у селі Шандровець Турківського району прийняла рішення про перехід до помісної Православної церкви України.  Загалом у Львівській області існує 60 громад УПЦ МП.

На Сокальщині до ПЦУ перейшли релігійні громади у м. Угнів, м. Великі Мости, с. Карівс.Піддубне, с. Михайлівка, с.Корчів, с. Стенятин, с. Свитязів та с. Шпиколоси.

Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.

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