Ще три парафії УПЦ МП на Сокальщині перейшли до Православної церкви України

У Сокальському районі ще три релігійних громади УПЦ (МП) приєдналися до складу канонічної Православної Церкви України. Про йдеться на сайті Сокальської РДА.

Повідомляється, до ПЦУ перейшли релігійні парафії сіл релігійні громади с. Піддубне, Михайлівка та Корчів. Додамо, що раніше три релігійні громади у м. Угнів, м. Великі Мости та с. Карів, що також у Сокальському районі, ухвалили рішення перейти до Православної церкви України.

Нагадаємо, першою до лав Православної церкви України перейшла церква Петра і Павла у Жовкві, яка є найбільшим храмом УПЦ МП на Львівщині. Згодом такі рішення погодили церкви УПЦ МП у селах Піщани та Верчани (Стрийський район). Згодом в громада церкви УПЦ (МП) у селі Шандровець Турківського району прийняла рішення про перехід до помісної Православної церкви України. Загалом у Львівській області існує 60 громад УПЦ МП.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор, де обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України.